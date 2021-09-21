В Петрозаводске нашли пенсионера, который ушел из больницы и пропал

На поиски пожилого мужчины, плохо ориентирующего в окружающей обстановке, ушло четыре дня.

«Установлено местонахождение гражданина 1948 года рождения, который 23 сентября покинул лечебное учреждение Петрозаводска и пропал без вести. Криминальной составляющей в его исчезновении нет», — говорится в сообщении МВД Карелии.

Напомним, сотрудники петрозаводской полиции с 24 сентября разыскивали пенсионера, который в связи с болезнью плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Ранее сообщалось, в Карелии таксист вышел на смену и пропал.