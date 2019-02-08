В Петрозаводске нашли пропавшего мальчика

Полиция нашла ребенка, который 7 февраля ушел из школы на Первомайском проспекте и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, ребенок ушел из школы 7 февраля около 12.00.

Сотрудники полиции нашли ребенка. Мальчик жив. Его отправят домой.