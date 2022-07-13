В Петрозаводске нашли женщину, пропавшую 7 июля

Криминальной составляющей в исчезновении 40-летней женщины нет, сообщили в МВД Карелии.

Объявленная 22 июля в розыск петрозаводчанка 1981 года рождения найдена живой. Местонахождение женщины было неизвестно с 7 июля. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

Ранее сообщалось, пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым.