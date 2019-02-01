В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"

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Накануне председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.
Виктор Петрович Клещев родился в городе Алма-Ата. Живет и работает в Петрозаводске с 1980 года. Учился в Ленинградском авиационно-техническом училище, в 1984 году заочно окончил экономический факультет Киевского института инженеров гражданской авиации.
Последнее место работы – генеральный директор БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск".
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