В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"

Накануне председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.

Виктор Петрович Клещев родился в городе Алма-Ата. Живет и работает в Петрозаводске с 1980 года. Учился в Ленинградском авиационно-техническом училище, в 1984 году заочно окончил экономический факультет Киевского института инженеров гражданской авиации.

Последнее место работы – генеральный директор БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск".