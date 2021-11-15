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В Петрозаводске названы территории, которые благоустроят в рамках программы поддержки местных инициатив

Новости. Общество
11:50, 23 Ноября 2021
фото: © freepik

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Подведены итоги голосования за проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив граждан на 2022 год, сообщили в администрации Петрозаводска.

На республиканский отбор будут представлены пять территорий.

В минувший понедельник, 22 ноября, в 17.00 на платформе «Активный горожанин» завершилось голосование за проекты по программе поддержки местных инициатив граждан. В этом году было представлено 14 территорий в разных районах карельской столицы. На электронной площадке проголосовали более десяти тысяч человек.

На республиканский отбор в Миннац Карелии мэрия направит пять проектов, ставших лидерами рейтинга:

1. Обустройство спортивных объектов на территории МОУ «Лицей № 13» — 3059 голосов;
2. Устройство на территории МОУ «Средняя школа № 11» спортивной площадки с тренажерами и спортивного мини-городка для младших школьников — 2700 голосов;
3. Создание рекреационно-спортивной зоны «Каменный Бор» — 2447 голосов;
4. Благоустройство аллеи от филиала ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» (ул. Ровио) в сторону Балтийской улицы (вдоль дома № 9А по ул. Генерала Фролова и МОУ «Средняя школа № 2») — 2026 голосов;
5. Благоустройство территории МОУ «Средняя школа № 36» — 1926 голосов.

«Радует, что среди лидеров оказались разные предложения — общественные пространства, территории вблизи образовательных и медицинских учреждений. Ещё больше радует небывалая активность жителей Петрозаводска. Это говорит о том, что людям не всё равно, они готовы принимать участие в жизни родного города», — написал на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Напомним, что по правилам программы поддержки местных инициатив проекты реализуют за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-11-23 12:47:38
Развод для глупцов. Должны все отремонтировать, а не 1 объект..Давайте лучше голосовать, кому из чиновников платить зарплату, раз у нас средств на все не хватает.
David.
2021-11-23 12:24:55
Тот случай когда ваш ремонт подобен катастрофе!! Ко всему разваливающийся через несколько лет!
Hовый
2021-11-23 12:38:25
David., Я/МЫ ХОЧЕМНЫТЬ :)
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