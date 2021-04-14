В Петрозаводске не могут расселить три аварийных дома, на месте которых хотят построить поликлинику

В домах по улице Бесовецкой, где планируют возвести городскую поликлинику №3, расселено пока только 5 из 32 квартир, сообщили в Петросовете.

В Петрозаводском городском совете состоялось заседание рабочей группы по вопросу развития городской поликлиники № 3.

Осенью прошлого года комитет градостроительства и землепользования карельской столицы при участии депутатов определил территорию под строительство нового современного здания поликлиники, ограниченную улицами Мурманская, Бесовецкая, Краснофлотская и Зайцева. Данный участок, на котором сейчас располагаются три аварийных двухэтажных дома, соответствует всем установленным нормативам и требованиям для возведения объекта здравоохранения.

Расселение граждан из аварийных деревяшек администрация планировала провести в течение лета 2021 года. Еще в декабре прошлого года городское управление жилищного хозяйства провело разъяснительную работу с нанимателями и собственниками помещений в домах № 14, 16А и 18А по улице Бесовецкой об условиях программы расселения. По итогам опроса, большинство граждан отказались от варианта выплаты денежной компенсации и в качестве способа расселения выбрали предоставление другого жилого помещения.

Накануне на заседании рабочей группы руководитель Комитета ЖКХ Андрей Бекелев сообщил о том, что на сегодня в домах по улице Бесовецкой расселено пока только 5 из 32 квартир. Сложности вызваны резким повышением рыночной стоимости жилья в Петрозаводске, которое произошло в конце 2020 года. На данный момент в рамках лимитов (44, 2 тыс. рублей за кв. метр), предоставляемых по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы, приобрести помещения необходимой площади для жильцов оставшихся 27 квартир в новостройках или на рынке вторичного жилья в мэрии не могут.

«Если вопрос не удастся решить в оперативном порядке, то прогнозируемые сроки расселения многоквартирных домов по улице Бесовецкой — это второй — третий квартал 2023 года. Только к этому моменту в Петрозаводске будет построен и сдан первый дом для жителей расселяемого аварийного фонда», — подчеркнул руководитель Комитета ЖКХ.

Как отметили на совещании в Петросовете, перенос расселения домов на 2023 год существенно отодвинет сроки строительства новой поликлиники в Октябрьском районе, а это недопустимо. При этом депутаты Петросовета подчеркнули, что при решении этой задачи нельзя забывать об интересах жильцов 27 квартир в аварийных деревяшках. Все права граждан обязательно должны быть соблюдены.

По итогам встречи члены межведомственной рабочей группы приняли решение провести переговоры с руководством петрозаводских компаний–застройщиков о предоставлении городской администрации возможности приобретения жилья в новостройках для переселения жителей улицы Бесовецкой по цене 44,2 тыс. рублей за кв. метр. Помимо этого, администрации Петрозаводска рекомендовано рассмотреть возможность выделения недостающих средств из городского бюджета для софинансирования расселения трех аварийных домов. Комитету градостроительства и землепользования карельской столицы в свою очередь предложено проработать дополнительные варианты строительства современного здания медучреждения или новых жилых многоквартирных домов для расселения аварийного фонда в районе улицы Инженерной.