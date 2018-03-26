В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат

Адвокат Алексей Высоких скончался в больнице Петрозаводска, не приходя в сознание после ДТП.

Как стало известно "Столице на Онего", умер 36-летний адвокат Алексей Высоких, не приходя в сознание после ДТП.

В Петрозаводске 12 марта в 19.00 в районе дома №18 по улице Красноармейская водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в реанимацию БСМП.

Пострадавшим 36-летним пешеходом оказался адвокат Алексей Высоких. После ДТП он так и не пришел в сознание, после операции впал в кому и через две недели умер.

Отметим, что погибший Алексей Высоких участвовал в судебных заседаниях после массовых беспорядков в Кондопоге, а также защищал экс-главу контрольного комитета Виталия Галкина по делу о взятках.