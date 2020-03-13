В Петрозаводске не закроют Музей военной истории

Министерство культуры Карелии нашло новое помещение для музея, созданного общероссийской общественной организацией "Офицеры России".

Музей военной истории был открыт в Петрозаводске в январе 2017 года группой энтузиастов из общероссийской общественной организации "Офицеры России". Историки, поисковики и ветераны вместе собирали экспонаты, сейчас в музее их около тысячи. Главная цель учреждения – патриотическое воспитание, увековечивание памяти погибших в Советско-финляндской войне и Великой Отечественной войне. За время работы музея удалось привлечь к сотрудничеству ряд общественных организаций, администрацию города, многих неравнодушных людей и волонтеров. На базе музея проводятся школьные уроки по предмету "Моя Карелия", встречи ветеранов, а также различные выездные мероприятия республиканского и городского масштабов.

Располагается музей по адресу улице Ригачина, дом 20-а. Администрация Петрозаводска предоставила площади под экспозицию, заключив с создателями культурного пространства временный договор безвозмездной аренды, который, как предложили сами общественники, будет действовать до тех пор, пока музей не начнет активную работу. В начале 2020 года мэрия Петрозаводска предложила "Офицерам России" перейти на платную аренду по минимальной цене, которая составит 4463 рублей в месяц за 120 квадратных метров. Однако они от предложения отказались и стали искать новое помещение.

Помощь общественникам оказало Министерство культуры Карелии, которое нашло в Петрозаводске помещение, где можно будет хранить экспонаты Музея военной истории.

Как рассказал первый заместитель министра культуры Сергей Соловьев, министерство оперативно нашло теплое помещение на улице Зайцева, где временно будут складированы экспонаты музея и где их можно обеспечить их сохранность. В ближайшее время сотрудники музея перевезут туда фонды музея.

"Мы будем совместно с Министерством образования искать место, где в будущем можно будет музей разместить. Считаю, что к празднику 9 Мая Музей военной истории должен вновь начать свою работу", – сказал Сергей Соловьев.