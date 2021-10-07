В Петрозаводске неизвестные угнали мусорный контейнер (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает неизвестных, угнавших мусорный контейнер и катавшихся на нем по улицам города.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к хищению контейнера.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефонам полиции: 8 921 220 08 35, 8 909 178 52 54, 8 953 542 00 88.

Конфиденциальность гарантируется.