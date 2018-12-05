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Новости. Общество
13:13, 05 Декабря 2018
фото: google.ru/maps

В Петрозаводске неподалеку от ГИБДД появился пешеходный переход

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Пешеходный переход на Пограничной введут в эксплуатацию сегодня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Построенный по поручению Артура Парфенчикова новый объект дорожной инфраструктуры начнет работу 5 декабря с 14 часов.

Подрядная организация завершила оборудование пешеходного перехода возле дома №7 по улице Пограничной. Сегодня будут открыты установленные рядом с ним дорожные знаки, после чего объект транспортной сети официально вступит в строй.

"Рядом с переходом обустроены ограждения, остановочные пункты для общественного транспорта, отсыпаны дорожки. По четной стороне улицы специалисты МУППЭС оборудовали дополнительные источники освещения. Смонтирован павильон ожидания, в ближайшее время будет установлен еще один", – сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

 

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Комментарии

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mts
2018-12-05 13:23:26
Жители Пограничной устали от бардака и в прошлом году написали напрямую Путину. Карельская власть быстро нашла финансирование этого сложного участка. Жители Петрозаводска берите пример и пишите Путину. Лучше от авторитета Вашего района, типа генерала или подобного.
А жителям Пограничной респект. О себе надо думать самим. Власть за Вас ничего не сделает.
Гость
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