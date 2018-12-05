В Петрозаводске неподалеку от ГИБДД появился пешеходный переход

Пешеходный переход на Пограничной введут в эксплуатацию сегодня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Построенный по поручению Артура Парфенчикова новый объект дорожной инфраструктуры начнет работу 5 декабря с 14 часов.

Подрядная организация завершила оборудование пешеходного перехода возле дома №7 по улице Пограничной. Сегодня будут открыты установленные рядом с ним дорожные знаки, после чего объект транспортной сети официально вступит в строй.

"Рядом с переходом обустроены ограждения, остановочные пункты для общественного транспорта, отсыпаны дорожки. По четной стороне улицы специалисты МУППЭС оборудовали дополнительные источники освещения. Смонтирован павильон ожидания, в ближайшее время будет установлен еще один", – сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.