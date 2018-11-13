В Петрозаводске несовершеннолетний киноман украл в магазине дорогую компьютерную мышь

В торговом центре на Голиковке несовершеннолетний петрозаводчанин украл компьютерную мышь за 6,5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску обратился представитель одного из отделов торгового центра в микрорайоне Голиковка и сообщил, что кто-то похитил с витрины компьютерную мышь стоимость 6,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, несовершеннолетнего горожанина. Он дал признательные показания и пояснил правоохранителям, что в тот день пришел в магазин, дождался момента, пока никого из продавцов не будет рядом, спрятал устройство под куртку, после чего скрылся.

Впоследствии он планировал сбыть похищенное имущество и на вырученные средства сходить в кино. Эти планы не сбылись, - полиция установила личность подозреваемого, имущество изъято и будет возвращено в торговый отдел.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.