Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:57, 28 Января 2019
фото: © Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС

В Петрозаводске незнакомец выстрелил в лицо дворнику за замечание

Загрузка...

В Петрозаводске возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и угрозы убийством дворнику, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин. Он работает дворником, днём 13 января сделал замечание мужчине, который приклеил объявление на дверь подъезда. Незнакомец отказался снимать листовку.

Тогда дворник взял мобильный телефон, чтобы сфотографировать нарушение. Мужчина достал из кармана аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны, выстрелил в воздух, толкнул мужчину, а затем еще раз выстрелил тому в лицо. Дворник упал на землю. Обидчик забрал его телефон, разбил гаджет, после чего скрылся.

Зацепкой в установлении личности подозреваемого для участкового уполномоченного полиции стала листовка. В ходе беседы с полицейским 40-летний петрозаводчанин дал признательные показания.

В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступлений по ч.1 ст. 213 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иван
2019-01-28 13:58:24
На днях один типок тоже лепил на плитку моего подъезда рекламу, измазав её клеем. Таким рекламщиков надо судить по статье вандализм.

В моём случае после замечания вандал быстро убежал.
Неравнодушный
2019-01-28 13:36:16
В зоопарке каждый по-своему прав, делать замечания - небезопасно.
Karjalan
2019-01-28 13:15:30
А как быть с телефоном который отобрал злодей - отобрал и разбил - то есть распорядился как пожелал.
кир
2019-01-28 13:11:40
Полиция не занимается листовками, пока ЧП не произойдет. Нужно проверить лечение наркозависимости и грузоперевозки. Листовки возобновляются регулярно. Деньги там большие в обороте. Отобрать жильё у пьяницы с полным юридическим сопровождением, чем не работёнка для наших незатейлевых людей?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

Аналитика

25.01.2019 13:12
Капитал
По надвоицкому сценарию
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 4
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 9
22.01.2019 11:20
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 7
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль традиционных ремесел-2019 в Губернаторском парке
Сегодня 11:59
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»