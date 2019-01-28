В Петрозаводске незнакомец выстрелил в лицо дворнику за замечание

В Петрозаводске возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и угрозы убийством дворнику, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин. Он работает дворником, днём 13 января сделал замечание мужчине, который приклеил объявление на дверь подъезда. Незнакомец отказался снимать листовку.

Тогда дворник взял мобильный телефон, чтобы сфотографировать нарушение. Мужчина достал из кармана аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны, выстрелил в воздух, толкнул мужчину, а затем еще раз выстрелил тому в лицо. Дворник упал на землю. Обидчик забрал его телефон, разбил гаджет, после чего скрылся.

Зацепкой в установлении личности подозреваемого для участкового уполномоченного полиции стала листовка. В ходе беседы с полицейским 40-летний петрозаводчанин дал признательные показания.

В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступлений по ч.1 ст. 213 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ.