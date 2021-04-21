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В Петрозаводске ночью автомобиль влетел в жилой дом (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:30, 22 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»
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Иномарка не удержалась на трассе и оказалась во дворе частного дома по улице Гвардейская в Петрозаводске.

Ночью 22 апреля в 5.09 на улице Гвардейская, возле дома №57, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Corolla.

Машина, вероятнее всего, двигалась по улице Гвардейской в сторону центра города. В какой-то момент автомобиль занесло, он вылетел с проезжей части, въехал во двор частного жилого дома и там перевернулся на бок. Информация об этом появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В аварии оказались повреждены автомобиль, жилой дом и придомовая территория. К счастью, обошлось без жертв.

Во дворе пострадавшего дома по улице Гвардейской уже не первый раз оказываются вылетевшие с дороги машины. Двор расположен как раз возле поворота, и не рассчитавшие скорость водители залетают на чужую придомовую территорию.

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Комментарии

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udo
2021-04-22 12:29:19
Пороть непременно. Слов и правил они не понимают. Обязательна проверка на алкоголь в крови и на наркотики. Права лишать пожизненно с конфискацией авто при положительном тесте.
Гость
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