В Петрозаводске ночью планируют вывезти снег с семи улиц

Власти столицы Карелии рассказали, в каких районах ночью будут идти работы по вывозу снега.

Как сообщили в администрации города, сегодня, в ночь с 17 на 18 января, планируется вывоз снега с семи городских улиц. В темное время суток специализированная техника будет работать в Центре, на Древлянке, Кукковке, Голиковке и Перевалке.

Снег планируют вывозить на улицах Еремеева (от улицы Куйбышева до Онежской набережной), Олонецкой (между улицами Островского и Прионежской), Чапаева (от улицы Шотмана до Лесного проспекта), Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова), Фридриха Энгельса, на проспектах Комсомольском (от улицы Братьев Озеровых до Карельского проспекта) и Александра Невского (от Комсомольского проспекта до улицы Калинина).

В мэрии напомнили, к уборке Петрозаводска в январе, помимо ООО ТехРент», дополнительно привлекли шесть предприятий: ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска выделят дополнительные деньги на вывоз снега.