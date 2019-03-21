В Петрозаводске объединят два предприятия

Администрация Петрозаводска готовится провести присоединение ПМУП "ДЭУ" к ПМУП "Автоспецтранс", сократив штат одного из двух предприятий.

В пояснительной записке к проекту решения сообщается, что "при реорганизации путем присоединения ПМУП "ДЭУ" к ПМУП "Автоспецтранс" произойдет увеличение основных фондов предприятия, освоение новых направлений деятельности предприятия, увеличение выручки, увеличение налоговых отчислений в бюджет Республики Карелия, при этом после проведения всех организационно-штатных мероприятий значительно снизятся затраты предприятия".

При этом реорганизация подразумевает сокращение более половины штата ПМУП "ДЭУ". На данный момент там трудятся 10 человек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".