В Петрозаводске объявят конкурс на отлов бездомных собак

В Петрозаводске в ближайшее время будет объявлен конкурс на дополнительный отлов в городе бездомных собак, сообщает мэрия.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, приют для животных пополнят еще 50 собак.

"Предусмотрены мечение пойманных собак электронными чипами и их стерилизация", - сказала Анна Дудырина.

С начала года в Петрозаводске отловлено 311 безнадзорных животных, часть из которых уже обрела новых хозяев. Сейчас в муниципальном приюте содержатся около 50 питомцев. В этом году запланирована модернизация приюта с его дооборудованием пунктом для теплой постоперационной передержки животных.