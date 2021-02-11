В Петрозаводске объявлен набор на бесплатный курс по обучению на программиста

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в конкурсе на обучение в Школе молодого программиста.

Карельский центр развития ИТ объявил набор на бесплатный трехмесячный курс по Frontend-разработке. Обучение в Школе молодого программиста пройдут 15 человек, которых выберут на конкурсной основе. Выпускники курса получат диплом о профессиональной переподготовке, возможность оплачиваемой стажировки и трудоустройства в ИТ-компаниях Петрозаводска, сообщается на сайте правительства республики.

Занятия начнутся с 20 февраля и будут проходить очно два раза в неделю. Ученики Школы получат знания об основах программирования, научатся верстать сайты и создавать интерфейсы.

Подать заявку на участие может любой желающий. Отбирать претендентов будут по результатам анкетирования. Требований к уровню знаний нет, попытать удачу может даже начинающий. Единственное обязательное условие – желание работать в IT-сфере.

Заявку на участие в Школе молодого программиста до 18 февраля можно подать здесь.

Ранее сообщалось, что Финляндия остро нуждается в программистах.