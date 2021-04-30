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В Петрозаводске объявлен пасхальный сбор для строительства приюта для животных

Новости. Общество
10:55, 01 Мая 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Зоозащитники собирают средства к Пасхе для строительства приюта в столице Карелии.

Как пишут в группе помощи бездомным животным «Надежда», начинаетсясрочный сбор на кухню, медблок и на послеоперационные тёплые передержки для приюта.

«Давайте вместе строить приют. Пасхальная помощь бездомным, никому ненужным животным. И потом вместе посмотрим, что мы собрали к Пасхе!!! Всё зависит от нас, от обычных людей... Животным не на кого надеяться, нечего ждать... Каждый из нас может сделать для этих бездомных пушистиков чудо, которого они так ждут» - пишут в паблике.

Как помочь приюту можно узнать здесь.

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