В Петрозаводске объявлен пасхальный сбор для строительства приюта для животных

Зоозащитники собирают средства к Пасхе для строительства приюта в столице Карелии.

Как пишут в группе помощи бездомным животным «Надежда», начинаетсясрочный сбор на кухню, медблок и на послеоперационные тёплые передержки для приюта.

«Давайте вместе строить приют. Пасхальная помощь бездомным, никому ненужным животным. И потом вместе посмотрим, что мы собрали к Пасхе!!! Всё зависит от нас, от обычных людей... Животным не на кого надеяться, нечего ждать... Каждый из нас может сделать для этих бездомных пушистиков чудо, которого они так ждут» - пишут в паблике.

Как помочь приюту можно узнать здесь.