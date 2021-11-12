В Петрозаводске объявлен в розыск молодой человек, совершивший грабеж в магазине (ВИДЕО)

Молодой человек украл духи в магазине, теперь его разыскивает полиция, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 по Петрозаводск устанавливают личность и местонахождение молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в совершении грабежа из сетевого магазина Петрозаводска.

Всех, кому известна информация о разыскиваемом, полиция просит сообщить сведения по телефонам: +7 921 220 08 35, +7 909 178 52 54, +7 953 542 00 88.

Конфиденциальность гарантируется.