В Петрозаводске обнаружены виновники несанкционированных свалок

Сотрудники администрации Петрозаводска выявили злоумышленников, занимающихся незаконной свалкой мусора в городе, сообщает мэрия.

"Две попытки захламления городских территорий пресечены во время рейда, проведенного специалистами управления благоустройства и экологии и работниками Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры. Участники обследовали районы города, в том числе места, о которых петрозаводчане сообщили во время "горячей линии", - говорится в сообщении.

Администрация города намерена обратиться в полицию Петрозаводска и министерство природных ресурсов и экологии РК для проведения проверки и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение природоохранного законодательства.