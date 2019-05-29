В Петрозаводске обнаружены виновники несанкционированных свалок

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Сотрудники администрации Петрозаводска выявили злоумышленников, занимающихся незаконной свалкой мусора в городе, сообщает мэрия.
"Две попытки захламления городских территорий пресечены во время рейда, проведенного специалистами управления благоустройства и экологии и работниками Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры. Участники обследовали районы города, в том числе места, о которых петрозаводчане сообщили во время "горячей линии", - говорится в сообщении.
Администрация города намерена обратиться в полицию Петрозаводска и министерство природных ресурсов и экологии РК для проведения проверки и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение природоохранного законодательства.
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