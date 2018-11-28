В Петрозаводске обновляют сети водоканала

"РКС-Петрозаводск" ведет работы по обновлению сетей.

На канализационной насосной станции, расположенной по ул. Федосовой (КНС-2а), меняют на новые три насосных агрегата, в этом же районе будет произведена замена задвижки в канализационном колодце.

На ВНС-3, которая находится на Первомайском проспекте, ведутся работы по замене запорной арматуры. В ближайшее время в районе Онежской набережной будут менять затвор диаметром 500 мм в водопроводном колодце, а в канализационном колодце, расположенном по адресу ул. Казарменская, 25 заменят щитовой затвор.

Также на данный момент уже сдаются работы по санации канализационного коллектора на Соломенском шоссе, а 29 и 30 ноября на пересечении улиц Горького и Коммунальной сотрудники АО "ПКС-Водоканал" будут проводить работы по замене затвора диаметром 500 мм в водопроводном колодце, работы будут вестись без перерыва, включая ночное время, отключение населения от водоснабжения не предполагается.