Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:52, 28 Ноября 2018

В Петрозаводске обновляют сети водоканала

Загрузка...

"РКС-Петрозаводск" ведет работы по обновлению сетей.

На канализационной насосной станции, расположенной по ул. Федосовой (КНС-2а), меняют на новые три насосных агрегата, в этом же районе будет произведена замена задвижки в канализационном колодце.

На ВНС-3, которая находится на Первомайском проспекте, ведутся работы по замене запорной арматуры. В ближайшее время в районе Онежской набережной будут менять затвор диаметром 500 мм в водопроводном колодце, а в канализационном колодце, расположенном по адресу ул. Казарменская, 25 заменят щитовой затвор.

Также на данный момент уже сдаются работы по санации канализационного коллектора на Соломенском шоссе, а 29 и 30 ноября на пересечении улиц Горького и Коммунальной сотрудники АО "ПКС-Водоканал" будут проводить работы по замене затвора диаметром 500 мм в водопроводном колодце, работы будут вестись без перерыва, включая ночное время, отключение населения от водоснабжения не предполагается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
21.11.2018, 19:40
Гарик Мартиросян сменил профессию

Аналитика

Сегодня 13:52
Капитал
Профицит на дефиците 2
Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.
Просто космос какой-то 8
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал
27.11.2018 15:35
Юбилей без соседей 2
27.11.2018 13:29
Дом с душком 6
26.11.2018 10:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:03
Без политики
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
В минувшие выходные в Петрозаводске прошел представительный турнир по боксу на призы АО "Прионежская сетевая компания".
"Я прямо кайф получаю, когда пою" 1
27.11.2018 11:14
Скинемся за безответственность власти 5
23.11.2018 13:09
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»