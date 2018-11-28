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Новости. Общество
11:49, 28 Ноября 2018

В Петрозаводске обокрали офис предпринимателя

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На Кукковке предпринимателя, начавшего в офисе ремонт, оставили без стройматериалов, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Петрозаводску обратился 41-летний горожанин и сообщил, что из принадлежащего ему неохраняемого офисного помещения, находившегося на ремонте, похищены строительные материалы. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В октябре он подрабатывал на этом объекте разнорабочим, после чего уволился. В один из дней он решил похитить стройматериалы, хранившиеся на данном объекте в микрорайоне Кукковка.

Подозреваемый заранее нашел покупателя и сообщил ему, что бывший работодатель расплатился с ним излишками материалов, и он готов их продать за небольшую сумму. Вечером, когда все рабочие ушли, гражданин вскрыл замок, после чего загрузил чужое имущество покупателю в машину. Таким образом подозреваемый нелегально добыл две тысячи рублей, которые впоследствии потратил на спиртное.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Его фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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