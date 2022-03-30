В Петрозаводске обворовали деревообрабатывающее предприятие

Правоохранители карельской столицы задержали подозреваемого, сообщили в МВД республики.

Информация о краже, совершенной на одном из деревообрабатывающих предприятий Петрозаводска, поступила в полицию города. Выяснилось, что кто-то вытащил из ангара на территории организации три бухты кабеля стоимость более 21 тысячи рублей.

С помощью камер наблюдения правоохранители вышли на 29-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Молодой человек признался, что сдал украденное в пункт приема металла, выручив за это 6 тысяч рублей.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.