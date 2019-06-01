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Новости. Общество
12:54, 01 Июня 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске одинокая инвалид-колясочница просит помощи

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В столице Карелии 45-летняя Галина Широкорад, которая с детства является инвалидом первой группы, боится попасть в интернат.

Галина Широкорад - инвалид первой группы с детства, у нее тяжелая форма ДЦП, руками она не владеет, на компьютере работает ногой. Родители у Галины умерли, а старший брат погиб на службе в полиции. Женщина осталась одна, без помощи. Сама она не может ни лечь, ни встать, ни поесть, ни одеться. Жить ей помогает сиделка, которая находится с ней 24 часа. Работу сиделки государство оценило в 1200 рублей в месяц, остальные деньги - 18 тысяч Галина вносит самостоятельно - это средства, накопленные мамой. Мама у Галины умерла 8 лет назад. Все это время женщина-инвалид тратила деньги на сиделку, чтобы иметь возможность жить дома, а не в интернате.

И сейчас, когда деньги подходят к концу, Галина в отчаянии.

Она просит взять ее на работу. Она умеет создавать видеооткрытки на компьютере, вести группы. Пока никто из работодателей не предложил рабочее место Галине.

Не теряя надежды, она создала группу "Сбор средств на оплату сиделки" и обращается ко всем за помощью.

Подробнее о жизни Галины Широкорад, которая, несмотря на то, что прикована к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате, читайте здесь.

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