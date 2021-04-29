В Петрозаводске оштрафованы две управляющие компании, подвергшие опасности жизни жильцов

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения эксплуатации опасных производственных объектов, сообщили на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки работники прокуратуры установили, что две управляющие компании в Петрозаводске, действующие в многоквартирных домах, оборудованных блочно-модульными котельными, нарушили правила эксплуатации объектов газоснабжения и газопотребления, переданных этим организациям вместе с котельными. Вопреки требованиям законодательства, они отсутствовали в государственном реестре опасных производственных объектов.

Также у организаций отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, не было договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии также отсутствовал.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила у строительной организации, эксплуатирующей газопровод, ведущий к жилым домам.

Прокуратура обязала организации устранить найденные нарушения.

Кроме того, руководители организация были привлечены к административной ответственности. Директор строительной организации, немедленно устранивший нарушения, отделался предупреждением; руководителям же управляющих компаний был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей каждому. Постановления не вступили в законную силу.

Прокуратура Петрозаводска держит на контроле устранение выявленных нарушений.