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В Петрозаводске оштрафованы две управляющие компании, подвергшие опасности жизни жильцов

Новости. Общество
12:30, 30 Апреля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения эксплуатации опасных производственных объектов, сообщили на сайте надзорного ведомства.

В ходе проверки работники прокуратуры установили, что две управляющие компании в Петрозаводске, действующие в многоквартирных домах, оборудованных блочно-модульными котельными, нарушили правила эксплуатации объектов газоснабжения и газопотребления, переданных этим организациям вместе с котельными. Вопреки требованиям законодательства, они отсутствовали в государственном реестре опасных производственных объектов.

Также у организаций отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, не было договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии также отсутствовал.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила у строительной организации, эксплуатирующей газопровод, ведущий к жилым домам.

Прокуратура обязала организации устранить найденные нарушения.

Кроме того, руководители организация были привлечены к административной ответственности. Директор строительной организации, немедленно устранивший нарушения, отделался предупреждением; руководителям же управляющих компаний был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей каждому. Постановления не вступили в законную силу.

Прокуратура Петрозаводска держит на контроле устранение выявленных нарушений.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-30 13:44:21
А почему же не штрафуют мэрию за не расселение людей из аварийного жилья? Разве жить в таком жилье не безопасно?
кир
2021-04-30 13:53:13
zanoza, халявы не будет. Платите деньги за новое жильё. Истерики не надо.
Честный чел
2021-04-30 12:35:59
В 20.000 рэ оценивают у нас риски жизни?
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