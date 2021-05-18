В Петрозаводске определилась семерка лидеров голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Кукковский сквер лидирует среди участников рейтингового голосования за объекты благоустройства в столице Карелии.

По информации на 18 мая, первое место среди семерки лидеров голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» занимает Кукковский сквер, набравший 2650 голосов.

Также в семерку лидеров входят Губернаторский парк (2 303), Октябрьский, 40 (2 177), Березовая аллея, 40 (2 024), Ключевая, 14 (1 874), Спортивный сквер (1 420), улица Труда, 7 (1 316).

На сегодняшний день Кукковским сквером считается территория рядом с домом № 3 по улице Генерала Фролова. Но пока она не благоустроена и служит площадкой для выгула собак. Активные жители микрорайона решили благоустроить эту территорию, сделав ее комфортной для горожан.

Инициативу жителей микрорайона по благоустройству сквера поддержал куратор проекта депутат Заксобрания Карелии, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

«Поддерживаю жителей Кукковки и предлагаю дорожку, которую люди уже натоптали на территории будущего сквера, вымостить, чтобы было удобно ходить. Также сделать озеленение и парковку рядом. Что касается детской площадки, то ее, как и было задумано по проекту, установить во дворе дома», — сказал Алексей Хейфец.

На благоустройство объекта, по предварительным подсчетам, требуется около трех миллионов рублей.

Исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев, также выступающий куратором проекта по благоустройству Кукковского сквера, напоминает, что время для того, чтобы проголосовать за объект, еще есть.

Карелия вместе со всей страной продолжает выбирать объекты, которые будут обустроены по проекты «Формирование комфортной городско среды». Познакомиться с ними можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте по ссылке t.me/fkgs10_bot.

Несмотря на то, что в голосовании участвуют 27 объектов, победителями станут только 14. Именно на их благоустройство в 2022 году выделят деньги из федерального бюджета.

Голосование продлится до 30 мая. Успей отдать свой голос за понравившийся проект.