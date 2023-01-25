В Петрозаводске опубликован список парков и скверов, за которые можно проголосовать для благоустройства

Общественная комиссия при администрации Петрозаводска утвердила список общественных территорий, которые будут выбраны для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В перечень вошли 25 парков, скверов и других общественных пространств, предложенных в начале года жителями Петрозаводска. Все они будут вынесены на голосование.

В список объектов попали:

Сквер Карельских Рун (район Центр),

Государев сад (район Центр),

Парк Пятидесятилетия Пионерской Организации (район Центр),

Пионерская аллея (район Центр),

Парк Слюдяной Фабрики (район Центр).

Высотный сквер (район Перевалка),

Парк Шиловка (район Перевалка),

Парк Зеленый Берег (район Перевалка),

Парк Лесной Ключ (район Ключевая),

Аллея Дружбы, 2 этап (район Ключевая),

Сквер Станции Онежский-Перевалка (район Ключевая),

Территория в районе дома № 68 по пр. Александра Невского (район Голиковка),

Парк Патриот (район Древлянка),

Парк Фонтаны (район Древлянка),

Сквер Попова (район Древлянка),

Сквер Жуковского (район Сулажгора),

Локомотивный сквер (Железнодорожный район),

Парк Беличий Остров (район Кукковка),

Парк Защитников Города (район Кукковка),

Побережный парк, 2 этап (Октябрьский район),

Портовый сквер (район Зарека),

Французский бульвар (район Зарека),

Пограничный сквер (район Рыбка),

Парк Савин Наволок (район Сайнаволок),

Парк Удега (район Птицефабрика),

О старте голосования, которое одновременно пройдет по всей России, будет объявлено позднее. На сайте 10.gorodsreda.ru петрозаводчане выберут семь территорий, которые благоустроят в 2024 году. Проголосовать можно будет при аутентификации через профиль на Госуслугах.