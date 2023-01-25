Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45

В Петрозаводске опубликован список парков и скверов, за которые можно проголосовать для благоустройства

Новости. Общество
15:37, 10 Февраля 2023
фото: администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Общественная комиссия при администрации Петрозаводска утвердила список общественных территорий, которые будут выбраны для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В перечень вошли 25 парков, скверов и других общественных пространств, предложенных в начале года жителями Петрозаводска. Все они будут вынесены на голосование.

В список объектов попали:

Сквер Карельских Рун (район Центр),

Государев сад (район Центр),

Парк Пятидесятилетия Пионерской Организации (район Центр),

Пионерская аллея (район Центр),

Парк Слюдяной Фабрики (район Центр).

Высотный сквер (район Перевалка),

Парк Шиловка (район Перевалка),

Парк Зеленый Берег (район Перевалка),

Парк Лесной Ключ (район Ключевая),

Аллея Дружбы, 2 этап (район Ключевая),

Сквер Станции Онежский-Перевалка (район Ключевая),

Территория в районе дома № 68 по пр. Александра Невского (район Голиковка),

Парк Патриот (район Древлянка),

Парк Фонтаны (район Древлянка),

Сквер Попова (район Древлянка),

Сквер Жуковского (район Сулажгора),

Локомотивный сквер (Железнодорожный район),

Парк Беличий Остров (район Кукковка),

Парк Защитников Города (район Кукковка),

Побережный парк, 2 этап (Октябрьский район),

Портовый сквер (район Зарека),

Французский бульвар (район Зарека),

Пограничный сквер (район Рыбка),

Парк Савин Наволок (район Сайнаволок),

Парк Удега (район Птицефабрика),

О старте голосования, которое одновременно пройдет по всей России, будет объявлено позднее. На сайте 10.gorodsreda.ru петрозаводчане выберут семь территорий, которые благоустроят в 2024 году. Проголосовать можно будет при аутентификации через профиль на Госуслугах.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
03.02.2023, 18:20
Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц
03.02.2023, 11:27
Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия
04.02.2023, 15:46
Популярный финский шоколад вернулся на полки магазинов в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.