В Петрозаводске оштрафовали компанию, оставившую людей без электричества

УФАС оштрафовало сетевую организацию за длительное отключение жилого дома на улице Парковой от электричества, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Штраф в размере 300 тысяч получило компания "ОРЭС-Петрозаводск", допустившая многочасовое отсутствие электроснабжения многоквартирного жилого дома на ул. Парковой.

Причиной инцидента стало повреждение воздушной линии на централизованных сетях электроснабжения, при этом сотрудники сетевой организации не смогли обеспечить готовность оперативного включения независимого резервного источника электропитания.

Принятое постановление может быть обжаловано в судебном порядке.