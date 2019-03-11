В Петрозаводске оштрафовали руководителей организации за незаконное предоставление займов

Компания незаконно предоставляла потребительские займы гражданам под видом комиссионного магазина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В целях придания мнимой законности своей противоправной деятельности общество заключало с гражданами договоры комиссии.

По условиям договоров гражданам выдавались деньги непосредственно при передаче ими своего имущества.

Руководители организации привлечены к административной ответственности, каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Решения суда в законную силу не вступили.

Надзорные мероприятия в данном направлении будут продолжены.