11:30, 11 Марта 2019
В Петрозаводске оштрафовали руководителей организации за незаконное предоставление займов
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Компания незаконно предоставляла потребительские займы гражданам под видом комиссионного магазина, сообщили в прокуратуре Карелии.
В целях придания мнимой законности своей противоправной деятельности общество заключало с гражданами договоры комиссии.
По условиям договоров гражданам выдавались деньги непосредственно при передаче ими своего имущества.
Руководители организации привлечены к административной ответственности, каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Решения суда в законную силу не вступили.
Надзорные мероприятия в данном направлении будут продолжены.
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