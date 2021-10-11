В Петрозаводске остановили очередного мотоциклиста без прав

По улицам карельской столицы гонял мотоциклист без прав, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска остановили на дороге мотоциклиста — как выяснилось, водитель двухколесного транспорта не имел водительских прав.

На водителя был составлен административный протокол. Нарушителю грозит административный штраф в размере 5 до 15 тысяч рублей. Мотоцикл помещено на специализированную стоянку.

Напомним, ранее патрульные устроили гонку преследования за мотоциклистом по улицам Петрозаводска.