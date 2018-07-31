В Петрозаводске осудили женщину, снабжавшую жителей Карелии наркотиками

Петрозаводский городской суд вынес приговор 29-летней жительнице Архангельска, обвиняемой в наркопреступлении.

Как рассказали в карельском управлении ФСБ, сотрудники которого расследовали это уголовное дело, обвиняемая была связана "с незаконным распространением наркотических средств в особо крупном размере, посредством т.н. закладок, среди жителей РК".

Преступная деятельность была пресечена в результате совместных мероприятий карельских сотрудников ФСБ и их коллег из Архангельской области. Из незаконного оборота силовики изъяли более 1,5 кг синтетических наркотиков.

"Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.

Приговор вступил в силу 30 июля.