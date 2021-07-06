В Петрозаводске осуждена директор агентства недвижимости, присвоившая более 13 миллионов рублей

Суд назначил наказание жительнице Петрозаводска, укравшей более 13 миллионов рублей под видом сделок с недвижимостью, сообщили на сайте прокуратуры Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Суд установил, что женщина, являясь директором агентства по продаже недвижимости, убедила своего знакомого передать ей более 10 миллионов рублей для, как она утверждала, выгодного вложения в недвижимость. Предполагалось, что женщина купит строящиеся квартиры, а затем перепродаст их с прибылью. Однако, как выяснил суд, злоумышленница и не думала исполнять взятые на себя обязательства, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В другой раз мошенница предложила потенциальному покупателю недвижимости приобрести квартиру по низкой цене, для чего требовалось передать деньги — более 3 миллионов рублей — непосредственно через нее. В этом случае женщина также не планировала выполнять взятые на себя обязательства.

Подсудимая свою вину не признала. С учетом отсутствия сведений о возмещении причиненного ущерба суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа 300 тысяч рублей

Приговор суда не вступил в законную силу.