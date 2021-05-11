В Петрозаводске от коронавируса привились более 31 тысячи человек

В Петрозаводске продолжается активная вакцинация населения, сообщили в администрации города.
Защитить себя и своих близких от COVID-19 можно, обратившись в территориальную поликлинику. Также в карельской столице работают мобильные прививочные пункты – у ТЦ «Тетрис», у рынка «Главный», в ТРЦ «Лотос Плаза» и в ТЦ «Ягуар».
Записаться на вакцинацию можно и в личном кабинете на портале «Госуслуги».
По состоянию на 11 мая в Петрозаводске привились уже более 31 тысячи человек.
Иммунизация проводится вакциной «Спутник V» в два этапа (с интервалом в 21 день). Вакцинация бесплатная и добровольная.
Привитому пациенту, наравне с другими, также необходимо носить защитную маску, использовать перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
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