В Петрозаводске от коронавируса привились более 31 тысячи человек

В Петрозаводске продолжается активная вакцинация населения, сообщили в администрации города.

Защитить себя и своих близких от COVID-19 можно, обратившись в территориальную поликлинику. Также в карельской столице работают мобильные прививочные пункты – у ТЦ «Тетрис», у рынка «Главный», в ТРЦ «Лотос Плаза» и в ТЦ «Ягуар».

Записаться на вакцинацию можно и в личном кабинете на портале «Госуслуги».

По состоянию на 11 мая в Петрозаводске привились уже более 31 тысячи человек.

Иммунизация проводится вакциной «Спутник V» в два этапа (с интервалом в 21 день). Вакцинация бесплатная и добровольная.

Привитому пациенту, наравне с другими, также необходимо носить защитную маску, использовать перчатки, соблюдать социальную дистанцию.