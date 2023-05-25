В Петрозаводске откроется «Музей Недавнего»

В арт-пространстве «Синий коридор» создадут необычный музей.

В конце мая в Петрозаводске демонтировали старую неоновую вывеску «Миру – мир!», которая в советские времена встречала всех въезжавших в город со стороны Первомайского проспекта. Ее фотографии облетели соцсети и попали на страницы российских и даже зарубежных изданий.

Однако слухи о том, что вывеску отправили в утиль, оказались преждевременными. Как рассказала «МК» в Карелии» директор «Академии фотографии» Юлия Утышева, классический образец советской наглядной агитации ждет реставрация, после чего он станет экспонатом нового музея, который академия собирается открыть на площадке арт-пространства «Синий коридор».

Какие экспонаты можно будет увидеть в новом музее, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».