В Петрозаводске откроется новый ветеринарный кабинет

Новый ветеринарный кабинет откроется 1 февраля на улице Правды, сообщили в Минсельхозе Карелии.

"Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" 1 февраля откроет новый ветеринарный кабинет на ул. Правды, 38В.

Прием животных будут вести ветеринарные специалисты ветеринарной станции по Петрозаводску и Прионежскому муниципальному району.

Владельцы животных смогут получить полный перечень терапевтических, хирургических, консультативных ветеринарных услуг для домашних любимцев, вакцинировать их против бешенства, оформить ветеринарные паспорта и сопроводительные документы для перевозки животных по РФ.

Режим работы: 9.00 – 20.00.