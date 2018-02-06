В Петрозаводске откроется первый книжный фримаркет

В Международный день дарения книг, 14 февраля, Городской центр молодежи проведет бесплатную книжную ярмарку.

"Международный день дарения книг – это на 100% добровольная инициатива, направленная на повышение интереса и доступа к книгам. Его цель – вдохновить людей по всему миру дарить на 14 февраля книгу, и это отличная альтернатива празднования Дня святого Валентина", - отмечают организаторы.

Книжная ярмарка будет работать 14 февраля с 17 до 21 часа в Городском центре молодежи по адресу: Петрозаводск, пр. А.Невского, 55.

"На мероприятии предусмотрено чаепитие, розыгрыш подарков, а также живое музыкальное сопровождение от петрозаводского музыканта Роберта Тамма", - сказано в анонсе ярмарки.

Организаторы предлагают всем желающим до 13 февраля принести в центр ставшие ненужными книги, а также блокноты, обложки, закладки и т. д., а в день проведения ярмарки забрать понравившуюся книгу из тех, что принесли другие.

Подробную информацию можно узнать в паблике мероприятия.