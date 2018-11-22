В Петрозаводске откроется Школа корабелов

Петрозаводский клуб "Полярный Одиссей", который занимается традиционным судостроением, открывает Школу корабелов, где все желающие научаться строить корабли.

Занятия первой группы начнутся 3 декабря. Планируется обучение трех групп численностью не более 10 человек.

При наборе в Школу корабелов преимущество получат жители Карелии и Архангельской области "как носители поморской культуры".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".