В Петрозаводске откроется выставка обуви

Открытие выставки " Сапоги, штиблеты, коты " состоится 6 июня, сообщили в пресс-службе Национального музея Карелии.

В 16.00 в Национальном музее состоится открытие выставки "Сапоги, штиблеты, кóты". На выставке впервые в истории музея будет представлена коллекция обуви, которая начала собираться в первые десятилетия его существования.

На выставке будет представлено более 60 пар и единичных образцов обуви. Дополненные экспонатами (предметами одежды, аксессуарами, фотографиями), они иллюстрируют своеобразную эволюцию обуви на протяжении последнего столетия.

В числе экспонатов редкие этнографические образцы, характерные для быта Карелии: тапок из шкурки гагары, древний тип обуви – поршень ("коты"), карельские кеньги, поморские бахилы, праздничные женские "штиблеты", нарядные мужские сапоги.

Темы, связанные с событиями ХХ века, нашли свое отражение в военной советской и трофейной обуви, из концентрационных лагерей Петрозаводска.

Выставку сопровождает интерактивная зона, в которой взрослые и дети смогут найти для себя развлекательные задания, связанные с темой обуви, сфотографироваться на память в фотозоне.

Выставка будет работать до 13 октября.