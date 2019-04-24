В Петрозаводске открылась "Весенняя ярмарка"

Начали работу торговые ряды на специализированной площадке возле улицы Инженерной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ярмарка будет работать с 24 по 28 апреля с 10.00 до 19.00.

Среди участников весенней распродажи – сельхозпредприятия из Мегреги и Ильинского, которые предложат горожанам свежее мясо, столовый и семенной картофель.

Уже традиционно в числе ярмарочных товаров будет представлены садово-огородный инвентарь, саженцы и семена сельскохозяйственных и декоративных растений. Предусмотрена продажа яиц (в том числе перепелиных), кондитерских изделий, мясопродуктов, овощей, орехов, меда.

На площадке предусмотрены бесплатные места для пенсионеров, продающих садовую и декоративную рассаду.

Для удобства посетителей ярмарки будет временно изменено движение автобусов 25 маршрута, которые в течение четырех дней будут останавливаться неподалеку от торговых рядов.