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В Петрозаводске открылась выставка, посвященная сотрудничеству России с ЕС

Новости. Общество
14:33, 22 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Возле петрозаводской мэрии открылась выставка под открытым небом, посвященная приграничному сотрудничеству, сообщили в правительстве Карелии.

Передвижная выставка «Вместе» посвящена приграничному сотрудничеству Российской Федерации и Европейского Союза, которое на протяжении четверти века содействует социально-экономическому развитию территорий по обе стороны границы и укреплению связей между людьми. Экспозиция подготовлена Представительством ЕС в России при содействии Министерства экономического развития России.

Выставка «Вместе» в яркой и наглядной форме рассказывает о 22 проектах, которые были реализованы в рамках различных программ приграничного сотрудничества 2014–2020 годов. Среди представленных инициатив 3 проекта, реализованных в Республике Карелия при поддержке программы приграничного сотрудничества «Карелия»: «Карельская сеть арт-резиденций и арт-туризм», «Калитка — развитие трансграничного гастрономического туризма», «Улучшение водоснабжения, сбора и очистки стоков (водоотведения) города Сортавалы».

В Петрозаводске выставка организована у здания мэрии на Советской площади, её работа продлится до 3 октября 2021 года.

Кроме Петрозаводска, выставка пройдет ещё в трёх крупных городах Северо-Западного федерального округа России — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Мурманске.

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