В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

В Республиканской инфекционной больнице разместили пункт экспресс-тестирования на коронавирус, который будет принимать всех желающих в течение 24 часов в сутки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что сегодня, 10 февраля, на базе Республиканской инфекционной больницы открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

«Такое поручение дал в связи с большим количеством жалоб на очереди в поликлиниках. Сейчас потребность в тестировании крайне высока — только за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 1045 инфицированных. Наиболее острая ситуация в Петрозаводске», — пишет Парфенчиков.

По мнению руководителя республики, пункт экспресс-тестирования позволит разгрузить поликлиники. Тест по методу ИХА здесь может сдать любой желающий за 200 рублей в удобное время, даже ночью. Результат будет известен через 20 минут, отметил Парфенчиков.

Глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети объяснил, что такая услуга не может быть оплачена за счет средств ОМС, поэтому она платная - 200 рублей.

Михаил Охлопков напомнил, что в ноябре прошлого года на базе Республиканской инфекционной больницы открыли инновационную центральную микробиологическую лабораторию. У неё широкие возможности: от проведения идентификации микробного агента по виду и роду из 1500 имеющих клиническую значимость патогенных микроорганизмов до экспресс-диагностики на ковидную инфекцию.

Напомним, за прошедшие сутки выявлены 1045 инфицированных, из них непривитых — 1003 (95,9%), зарегистрировано 4 смерти от коронавируса.