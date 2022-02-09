890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Старое сменяется новым 6
09.02.2022 17:11
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Стала известна причина затопления Ключевского шоссе в Петрозаводске 10
09.02.2022 12:57

В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Новости. Общество
11:15, 10 Февраля 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

В Республиканской инфекционной больнице разместили пункт экспресс-тестирования на коронавирус, который будет принимать всех желающих в течение 24 часов в сутки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что сегодня, 10 февраля, на базе Республиканской инфекционной больницы открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

«Такое поручение дал в связи с большим количеством жалоб на очереди в поликлиниках. Сейчас потребность в тестировании крайне высока — только за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 1045 инфицированных. Наиболее острая ситуация в Петрозаводске», — пишет Парфенчиков.

По мнению руководителя республики, пункт экспресс-тестирования позволит разгрузить поликлиники. Тест по методу ИХА здесь может сдать любой желающий за 200 рублей в удобное время, даже ночью. Результат будет известен через 20 минут, отметил Парфенчиков.

Глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети объяснил, что такая услуга не может быть оплачена за счет средств ОМС, поэтому она платная - 200 рублей.

Михаил Охлопков напомнил, что в ноябре прошлого года на базе Республиканской инфекционной больницы открыли инновационную центральную микробиологическую лабораторию. У неё широкие возможности: от проведения идентификации микробного агента по виду и роду из 1500 имеющих клиническую значимость патогенных микроорганизмов до экспресс-диагностики на ковидную инфекцию.

Напомним, за прошедшие сутки выявлены 1045 инфицированных, из них непривитых — 1003 (95,9%), зарегистрировано 4 смерти от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Константин Сергеевич
2022-02-10 12:07:38
Отличная новость!
mobikk
2022-02-10 11:51:25
Вот сейчас платные лаборатории то завоют. Вся их рвачная прибыль уйдет.
Константин Сергеевич
2022-02-10 12:07:29
mobikk, вот и хорошо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 6
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»