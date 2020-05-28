В Петрозаводске открылся популярный мебельный салон с ортопедическими матрасами

В отделе представлен огромный выбор товаров: кровати, матрасы, тумбы, банкетки, пуфики, корпусная мебель.

В торгово-развлекательном центре "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ". В отделе представлен широкий ассортимент для качественного отдыха и сна: кровати, матрасы, прикроватные тумбы, банкетки, пуфики, корпусная мебель. В отделе представлены модели мебели и матрасов от популярного вологодского производителя корпусной мебели с 15-летним стажем. Каждый год компания выпускает около 20 тысяч матрасов, подарив крепкий сон и здоровую спину более 20 тысячам семей в России.

Приходите в отдел "МатрасовЪ", который расположен в торгово-развлекательном центре "Тетрис", по адресу ул. Маршала Мерецкова, 11 на 3 этаже. А подробнее о производителе матрасов читайте далее.

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