В Петрозаводске открылся центр помощи беженцам и мигрантам «Вместе к миру»

Центр с духовным названием открыла общественная организация «Арт-шатер», чтобы оказывают помощь беженцам и мигрантам, проводят работу с многодетными семьями и детьми-сиротами.

На своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что на улице Титова, 9 начал работать центр помощи «Вместе к миру». Муниципальные помещения для его размещения предоставлены общественной организации «Арт-шатер» во временное пользование безвозмездно. Налицо позитивные изменения: в кабинетах сделан косметический ремонт, имеется мебель и необходимое оборудование.

Как пояснила руководитель общественной организации «Арт-шатер» Анна Мугачева, в названии организации «Вместе к миру» заложен посыл к духовному миру. Сегодня это нужно как никогда. Общественники оказывают помощь беженцам и мигрантам, проводят работу с многодетными семьями и детьми-сиротами.

«В этом году появилось новое направление — оказание бесплатной адресной юридической, психологической и гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям. Город будет всесторонне поддерживать эту важную деятельность. Постараемся вместе с бизнесом решить вопрос с подвалом в здании для его использования в интересах не только центра, но и других расположенных здесь общественных структур», — отметил Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что в своей деятельности общественники ни в коей мере не подменяют государство. Они участвуют в решении иных задач. И речь зачастую идет о нематериальных вещах: кого-то достаточно просто выслушать и поговорить.

Спасибо неравнодушным единомышленникам, помогающим тем, кому трудно.