В Петрозаводске открыт набор на бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров

Пенсионеров и инвалидов, которые желают изучить азы компьютерной грамотности и научиться пользовать смартфоном, приглашают на курсы, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

Группы для начинающих пользователей занимаются в Петрозаводском кооперативном техникуме, а также в Карельском институте развития образования. Курс обучения компьютерной грамотности рассчитан на 2 недели по 4 учебных часа ежедневно и включает изучение основ, которые необходимы для работы с компьютером и интернетом. Жители районов Карелии, желающие обучаться на курсах, могут воспользоваться общежитием Карелреспотребсоюза на время проведения занятий по льготной стоимости.

Пенсионеры, прошедшие первую ступень обучения, в следующем году могут записаться на углубленное изучение компьютерной грамотности. Кроме того, организована одна группа по обучению работе на смартфонах. Цель проекта - облегчить пенсионерам доступ к электронным государственным услугам и повысить качество их жизни путем обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

Организаторы курсов - Отделение ПФР по Карелии и региональное отделение Союза пенсионеров России "Северные колокола".

Подать заявление на обучение можно в любой клиентской службе ПФР или в Отделении Фонда по Карелии (ул. Кирова, 23).