Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы самые непривлекательные для путешествий страны
11.03.2021 21:30
"Камаз" упал на "легковушку": виновника смертельного ДТП в Карелии отправили в колонию 1
Сегодня 06:40
Трое мужчин на снегоходе провалились под лед на озере в Петрозаводске 2
Сегодня 11:25
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 4
Сегодня 16:45
От Сортавалы до Кеми: целая сеть новых железнодорожных маршрутов появится в Карелии 9
Сегодня 10:44
Четыре автомобиля столкнулись у одного дома в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 14:54
В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО) 23
Сегодня 15:35

В Петрозаводске открыт набор на бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров

Новости. Общество
18:40, 12 Марта 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Пенсионеров и инвалидов, которые желают изучить азы компьютерной грамотности и научиться пользовать смартфоном, приглашают на курсы, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

Группы для начинающих пользователей занимаются в Петрозаводском кооперативном техникуме, а также в Карельском институте развития образования. Курс обучения компьютерной грамотности рассчитан на 2 недели по 4 учебных часа ежедневно и включает изучение основ, которые необходимы для работы с компьютером и интернетом. Жители районов Карелии, желающие обучаться на курсах, могут воспользоваться общежитием Карелреспотребсоюза на время проведения занятий по льготной стоимости.

Пенсионеры, прошедшие первую ступень обучения, в следующем году могут записаться на углубленное изучение компьютерной грамотности. Кроме того, организована одна группа по обучению работе на смартфонах.  Цель проекта - облегчить пенсионерам доступ к электронным государственным услугам и повысить качество их жизни путем обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

Организаторы курсов - Отделение ПФР по Карелии и региональное отделение Союза пенсионеров России "Северные колокола".

Подать заявление на обучение можно в любой клиентской службе ПФР или в Отделении Фонда по Карелии (ул. Кирова, 23).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

Сегодня 16:45
Обществоведение
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 4
Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.
Когда вепсский лес шумит и не слышит 2
Сегодня 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
Сегодня 14:20
Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро 1
Сегодня 12:55
Форель "в законе" 13
10.03.2021 12:25
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»