В Петрозаводске открытым пламенем горит балкон многоэтажки

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Спасатели ведут борьбу с огнем на Первомайском проспекте в Петрозаводске.
В столице Карелии произошел пожар в доме №15 по Первомайскому проспекту.
Как сообщают в МЧС по Карелии, открытым пламенем горит балкон на седьмом этаже здания.
На месте происшествия сейчас работают спасатели.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
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