В Петрозаводске открытым пламенем горит балкон многоэтажки

Спасатели ведут борьбу с огнем на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

В столице Карелии произошел пожар в доме №15 по Первомайскому проспекту.

Как сообщают в МЧС по Карелии, открытым пламенем горит балкон на седьмом этаже здания.

На месте происшествия сейчас работают спасатели.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.