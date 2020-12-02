890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии
Сегодня 09:05
Ведущая Первого канала "поговорила со звездами" и узнала дату окончания пандемии 4
02.12.2020 21:30
Стало известно, за что могут уволить работника на удаленке 3
02.12.2020 17:30
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом 1
02.12.2020 20:40
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса 3
Сегодня 14:19
Восьмилетняя российская девочка закормила полуторагодовалого брата до смерти 1
02.12.2020 23:30
В Москве блогер вел стрим с умершей подругой 1
02.12.2020 19:40

В Петрозаводске открывается выставка о первой медиаопере на карельском языке

Новости. Культура
15:41, 03 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте "Медиа-центр "Vыход" Петрозаводск"
Загрузка...

В экспозиции можно увидеть видеозаписи премьерного спектакля, театральные эскизы, съемки репетиций, фотографии и афиши.

В петрозаводском медиа-центре "Vыход" открывается выставка Kulduneidoi ("Золотая дева"), посвященная первой медиаопере на карельском языке. Ее премьера состоялась 15 июня 2011 года на сцене Большого концертного зала Петрозаводской государственной консерватории.

В основе сюжета медиаоперы – история из народной карельской и ингерманландской поэзии о кузнеце Илмаринине, который решил создать для себя совершенную женщину, выковав ее из золота. Музыку для оперы написала молодой композитор Виктория Сергеенко, а автором либретто стал Армас Мишин, поэт, переводчик, знаток и популяризатор "Калевалы". Автор идеи Сергей Терентьев выступил как художник-постановщик. Кроме того для постановки оперы были приглашены петербургский режиссер Василий Заржецкий и балетмейстер Ирина Новик.

Опера была исполнена коллективами консерватории: камерным оркестром Nord-West Studio (руководитель Эдуард Зондерегер), студенческим хором (руководитель Евгений Гурьев, хормейстер Светлана Семенова) и солистами – студентами вокального отделения консерватории.

Как рассказали в министерстве культуры Карелии, на выставке в медиа-центре "Vыход" можно увидеть видеозаписи премьерного спектакля Kulduneidoi,  театральные эскизы, а также съемки репетиций, фотографии, афиши, программки и тексты критиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
агрокалчнутый
2020-12-03 15:50:09
Какая прелесть. Столько творческих бездельников сразу в одном месте.
миша
2020-12-03 16:08:56
агрокалчнутый, зато ты у нас пахарь.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 2
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»