В Петрозаводске открывается выставка о первой медиаопере на карельском языке

В экспозиции можно увидеть видеозаписи премьерного спектакля, театральные эскизы, съемки репетиций, фотографии и афиши.

В петрозаводском медиа-центре "Vыход" открывается выставка Kulduneidoi ("Золотая дева"), посвященная первой медиаопере на карельском языке. Ее премьера состоялась 15 июня 2011 года на сцене Большого концертного зала Петрозаводской государственной консерватории.

В основе сюжета медиаоперы – история из народной карельской и ингерманландской поэзии о кузнеце Илмаринине, который решил создать для себя совершенную женщину, выковав ее из золота. Музыку для оперы написала молодой композитор Виктория Сергеенко, а автором либретто стал Армас Мишин, поэт, переводчик, знаток и популяризатор "Калевалы". Автор идеи Сергей Терентьев выступил как художник-постановщик. Кроме того для постановки оперы были приглашены петербургский режиссер Василий Заржецкий и балетмейстер Ирина Новик.

Опера была исполнена коллективами консерватории: камерным оркестром Nord-West Studio (руководитель Эдуард Зондерегер), студенческим хором (руководитель Евгений Гурьев, хормейстер Светлана Семенова) и солистами – студентами вокального отделения консерватории.

Как рассказали в министерстве культуры Карелии, на выставке в медиа-центре "Vыход" можно увидеть видеозаписи премьерного спектакля Kulduneidoi, театральные эскизы, а также съемки репетиций, фотографии, афиши, программки и тексты критиков.