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В Петрозаводске открываются новые группы для обучения пенсионеров компьютерной грамотности

Новости. Общество
15:24, 08 Апреля 2021
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин
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Пенсионеров Карелии приглашают в апреле на двухнедельные бесплатные занятия по компьютерной грамотности.

Очередные группы для как начинающих, так и уверенных пожилых пользователей начнут работу 12 и 19 апреля. 12 апреля пенсионеров и инвалидов на занятиях ждут в Петрозаводском кооперативном техникуме (пр. Первомайский, 1-а), а 19 апреля – в Карельском институте развития образования (ул. Правды, 31), сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда.

Занятия являются бесплатными. Продолжительность обучения – 2 недели (ежедневно). Для жителей районов Карелии на период обучения в Петрозаводске предоставляется возможность проживания  в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях.

На курсах пенсионеры научатся пользоваться компьютером, интернетом, а также порталом госуслуг, который дает возможность получать услуги различных ведомств, в том числе Пенсионного фонда, удаленно.

Заполнить заявление на зачисление в группу пенсионеры и инвалиды могут в любой клиентской службе ПФР либо в Отделении ПФР по Карелии (ул. Кирова, 23). По вопросам проведения занятий в Карельском институте развития образования можно обращаться по телефону +7981-400-18-60.

Курсы организованы Карельским отделением Союза пенсионеров России «Северные колокола» при поддержке карельского отделения ПФР. 

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Комментарии

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кир
2021-04-08 15:40:33
Главное не это. Найти обратную дорогу домой, а не уйти в деревню детства.
Гость
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