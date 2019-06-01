В Петрозаводске отметят цветение яблонь

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В Ботаническом саду ПетрГУ пройде экологический праздник "Яблоневый цвет", сообщил в администрации Петрозаводска.
На экологическом празднике, который состоится в воскресенье, 2 июня, в Ботаническом саду ПетрГУ, можно будет сдать вторсырье в рамках природоохранного проекта "ЭкоБатл".
Во время праздничного мероприятия "Яблоневый цвет", которое пройдет с 12.00 до 16.00, предусмотрены концерт, викторины, мастер-классы по рисованию и рукоделию, экскурсия по территории ботанического сада, книжный "фримаркет".
Помимо этого горожане смогут сдать в безопасную переработку ненужные журналы, газеты, картонные коробки, черновики белой офисной бумаги, пластиковые бутылки из-под напитков и крышечки и алюминиевые банки в рамках конкурса "ЭкоБатл".
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