В Петрозаводске отметят цветение яблонь

В Ботаническом саду ПетрГУ пройде экологический праздник "Яблоневый цвет", сообщил в администрации Петрозаводска.

На экологическом празднике, который состоится в воскресенье, 2 июня, в Ботаническом саду ПетрГУ, можно будет сдать вторсырье в рамках природоохранного проекта "ЭкоБатл".

Во время праздничного мероприятия "Яблоневый цвет", которое пройдет с 12.00 до 16.00, предусмотрены концерт, викторины, мастер-классы по рисованию и рукоделию, экскурсия по территории ботанического сада, книжный "фримаркет".

Помимо этого горожане смогут сдать в безопасную переработку ненужные журналы, газеты, картонные коробки, черновики белой офисной бумаги, пластиковые бутылки из-под напитков и крышечки и алюминиевые банки в рамках конкурса "ЭкоБатл".