Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:45, 01 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске отметят цветение яблонь

Загрузка...

В Ботаническом саду ПетрГУ пройде экологический праздник "Яблоневый цвет", сообщил в администрации Петрозаводска.

На экологическом празднике, который состоится в воскресенье, 2 июня, в Ботаническом саду ПетрГУ, можно будет сдать вторсырье в рамках природоохранного проекта "ЭкоБатл".

Во время праздничного мероприятия "Яблоневый цвет", которое пройдет с 12.00 до 16.00, предусмотрены концерт, викторины, мастер-классы по рисованию и рукоделию, экскурсия по территории ботанического сада, книжный "фримаркет".

Помимо этого горожане смогут сдать в безопасную переработку ненужные журналы, газеты, картонные коробки, черновики белой офисной бумаги, пластиковые бутылки из-под напитков и крышечки и алюминиевые банки в рамках конкурса "ЭкоБатл".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске
26.05.2019, 09:30
ВИДЕО: В Карелии депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове?
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова

Аналитика

31.05.2019 16:20
Капитал
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 3
Весенняя уборка Петрозаводска в самом разгаре, но один из самых важных этапов пробуждения города после зимы – вывозка смета – завершен.
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
Карельская деревня как "дрова" для "Огня" 1
29.05.2019 11:52
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 6
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
31.05.2019 10:04
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»