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Новости. Криминал
13:27, 21 Ноября 2018
фото: фото: balakovolife.ru

В Петрозаводске отправили в колонию девушку, обманувшую своих бабушку и дедушку

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Жительница Петрозаводска приговорена к лишению свободы за мошенничество в особо крупном размере в отношении родных бабушки и дедушки, сообщается на сайте Петрозаводского городского суда.

В июне 2017 года петрозаводчанка, зная, что бабушки с дедушкой есть деньги, решила выманить их для своих нужд.

Воспользовавшись доверительными отношениями с родными, обратилась к бабушке с дедушкой с просьбой помочь ей деньгами, чтобы оплатить проезд, проживание и учебу в Санкт-Петербурге, хотя не планировало совершать обещанное – ей просто нужны были деньги.

Таким образом, старики, неосведомлённые о преступных намерениях своей внучки, перечислили принадлежащие им денежные средства на общую сумму около 1,4 млн. рублей.
Внучка со своими друзьями обналичила деньги и потрачены на личные нужды.

С учётом личности петрозаводчанки, а также того обстоятельства, что она в ноябре уже была осуждена за совершение кражи и приговорена к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ей по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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