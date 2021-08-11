В Петрозаводске отремонтировали 17 дворов

Благоустройство 18 придомовых территорий в разных районах города продолжается, сообщили в администрации Петрозаводска.

Дворы Петрозаводска обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жильё и городская среда»).

Так, на прошлой неделе подрядчики приступили к благоустройству придомовых территорий на улицах Пробной, 4 и Сусанина, 12. Сейчас там продолжаются работы по демонтажу старого асфальтобетона, устройству щебёночного основания и установке бортового камня. Во дворе на проспекте Ленина, 13 готовятся к укладке верхнего слоя покрытия. На улицах Бесовецкой (у дома № 15), Жуковского (у дома № 4), Белорусской (у дома № 26), Шотмана (у дома № 44), Кондопожской (у домов № 5 и № 6), на Октябрьском проспекте (у домов №№ 3, 4А и 14) уже заасфальтировали проезды. Сейчас там ведётся установка скамеек, урн и освещения.

Ранее работы были завершены на 17 объектах. Среди них – дворы у дома № 6 на улице Лисицыной, у дома № 1 на Пушкинской улице, у дома № 20 на улице Мелентьевой, у дома № 14 на улице Хейкконена, у дома № 41 на проспекте Александра Невского, у домов № 14А и № 18 на Нойбранденбургской улице, у дома № 23 на Гвардейской улице, у дома № 73 на улице Калинина, у дома № 22/1 на улице Древлянка, у дома № 7 на улице Репникова, у дома № 3А на улице Петрова, у дома № 4 на улице Дзержинского, а также возле домов № 18 и № 18Б на Карельском проспекте и домов № 36 и № 38 на улице Островского.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Петрозаводске будут отремонтированы 35 дворов. Все этапы работ контролируют специалисты администрации города и МКУ «Служба заказчика».